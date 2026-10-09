Початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області може відбутися пізніше, ніж зазвичай.

Початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області залежатиме від фактичної температури повітря, а не від певної дати в календарі.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За правилами, тепло мають подавати після того, як середньодобова температура протягом трьох діб становить +8 °C або нижче. Конкретне рішення приймає місцева влада.

Для Черкащини середньою датою такого переходу вважають 20 жовтня. У більшості регіонів відповідні погодні умови зазвичай встановлюються у третій декаді місяця.

Але цьогоріч ситуація може бути іншою. Метеорологічна осінь в Україні почалася на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму. Стійкий перехід температури через +15 °C у бік зниження відбувся із запізненням.

Тому синоптик не виключає, що й похолодання до середніх показників +8 °C прийде пізніше. Водночас прогноз поки не дає змоги назвати точний день. Багато залежатиме від подальшої погоди.

Що відбувається в Черкасах

У місті вже почали заповнювати опалювальні системи в багатоповерхівках. Мешканців просять не відкладати ремонтні роботи у квартирах.

Перед подачею теплоносія варто завершити заміну батарей, кранів, рушникосушарок та інших деталей. Після заповнення мережі потрібно перевірити обладнання на можливі протікання.

Це допоможе уникнути затоплень та аварійних ситуацій під час запуску.

Початок опалювального сезону 2026 у Черкаській області також залежатиме від готовності міських тепломереж, житлових будинків та інших об’єктів.

Коли з’явиться тепло

Єдиної дати запуску опалення для всієї країни немає. У кожному регіоні рішення приймають окремо, орієнтуючись насамперед на погодні умови.

Відповідно до постанови Кабміну №830, температурний поріг становить +8 °C. Якщо холодна погода тримається щонайменше три доби, місцева влада може ухвалити рішення про початок періоду.

Попередні прогнози вказують на теплішу за норму зиму. Проте окремі хвилі різкого похолодання можливі. Саме тому точний день запуску опалення у Черкасах наразі визначити неможливо.