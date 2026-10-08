Риск дефицита овощей в Ровенской области связан с тем, что аграрии успели собрать лишь около половины выращенной продукции.

Речь идет об овощах открытого грунта. Значительная часть урожая остается на полях. Поэтому итоговые результаты сезона пока оценивать рано. Об этом сообщает Ровенская ОВА

Для хозяйств важно успеть завершить полевые работы до ухудшения погодных условий. Холод, дожди и заморозки могут осложнить уборку культур и повлиять на качество продукции.



Особенно это касается овощей, которые нужно своевременно выкопать или убрать из поля. Задержка сбора создает дополнительные риски для фермеров. Часть продукции может утратить товарные свойства.

Ситуация важна не только для производителей. Объем собранного урожая оказывает непосредственное влияние на дальнейшее предложение овощей на местном рынке. Если часть продукции не удастся сохранить, это может отразиться на доступности отдельных культур.





Риск дефицита овощей в Ровенской области пока не означает, что полки магазинов останутся без продукции. Окончательная картина станет понятна после завершения сезона и подведения итогов сбора.

Аграриям теперь нужно максимально использовать подходящие дни для полевых работ. После сбора можно будет оценить фактический объем урожая и его качество.

В то же время ситуация показывает, как сильно результат овощного сезона зависит от погодных условий. Даже при достаточной площади посевов задержка сбора способна создать проблемы для производителей и поставщиков.

Поэтому окончательные выводы о ценах и наличии овощей делать пока рано. Ключевым показателем станет то, какую часть урожая хозяйствам удастся собрать и сохранить до конца сезона.