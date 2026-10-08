Ризик дефіциту овочів в Рівненський області може зрости через повільні темпи збору врожаю.

Ризик дефіциту овочів в Рівненський області пов’язаний із тим, що аграрії наразі встигли зібрати лише близько половини вирощеної продукції.

Йдеться про овочі відкритого ґрунту. Значна частина врожаю ще залишається на полях. Через це підсумкові результати сезону поки оцінювати зарано. Про це повідомляє Рівненська ОВА

Для господарств важливо встигнути завершити польові роботи до погіршення погодних умов. Холод, дощі та заморозки можуть ускладнити збирання культур і вплинути на якість продукції.



Особливо це стосується овочів, які потрібно вчасно викопати або прибрати з поля. Затримка зі збором створює додаткові ризики для фермерів. Частина продукції може втратити товарні властивості.

Ситуація важлива не лише для виробників. Обсяг зібраного врожаю безпосередньо впливає на подальшу пропозицію овочів на місцевому ринку. Якщо частину продукції не вдасться зберегти, це може позначитися на доступності окремих культур.





Ризик дефіциту овочів в Рівненський області поки не означає, що полиці магазинів залишаться без продукції. Остаточна картина стане зрозумілою після завершення сезону та підбиття підсумків збору.

Аграріям тепер потрібно максимально використати сприятливі дні для польових робіт. Після завершення збору можна буде оцінити фактичний обсяг урожаю та його якість.

Водночас ситуація показує, наскільки сильно результат овочевого сезону залежить від погодних умов. Навіть за достатньої площі посівів затримка зі збиранням здатна створити проблеми для виробників і постачальників.

Тому остаточні висновки щодо цін та наявності овочів робити поки рано. Ключовим показником стане те, яку частину врожаю господарствам вдасться зібрати та зберегти до кінця сезону.