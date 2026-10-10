Начало отопительного сезона 2026 года в Одесской области пока не имеет определенной даты.

Начало отопительного сезона 2026 года в Одесской области будет зависеть прежде всего от температуры, а не от календаря.

По правилам тепло начинают подавать после трех суток подряд со среднесуточным показателем +8 °C или ниже. Такую норму устанавливает постановление Кабмина №830. Окончательное решение принимают местные власти.

Школы, больницы и детсады могут получить отопление раньше. Их подключают раздельно, если в этом нуждаются условия.

Пока погода не способствует старту сезона. На 6–12 октября синоптики прогнозировали в области днем ​​около +18…+20 °C, а ночью — +14…+17 °C. При таких показателях запуск системы в ближайшие дни маловероятен.

В сентябре КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщало о готовности более чем на 80%. Для сравнения, в начале июля этот показатель составил 44%.

Основная часть гидравлических испытаний уже выполнена. Оставался финальный этап проверок.

Ремонт теплосетей продолжается. Только 1 октября бригады работали по 12 адресам. В частности, на Марсельской, Павла Зеленого и Вадатурского заменяли поврежденные участки, устраняли аварии, закрывали раскопки и откачивали воду из тепловых камер.

С начала года на сетях были устранены более 500 повреждений.

Начало отопительного сезона 2026 года в Одесской области также будет зависеть от того, насколько будет стабильно работать энергосистема во время возможных обесточений.

Для таких случаев город заказал 43 резервных блочно-модульных котельных. Стоимость договоров составляет около 730 млн грн. Авансовые платежи более чем на 207 млн ​​грн подрядчикам перечислили в конце сентября. Завершить работы должны до конца 2026 года.

Отдельно в Одессе готовят когенерационные установки. Один модуль мощностью 330 кВт уже готов, второй проходит пусконаладку. Они должны снабжать электроэнергией котельные и насосы во время отключений.

Для жителей, которые могут остаться без тепла или света, будут работать пункты несокрушимости. В сентябре таких муниципальных локаций было более 160. Зимой их количество планируется примерно удвоить.

Есть и долгосрочные планы. Городская программа энергоэффективности к 2029 году оценивается в 32,81 млрд. грн. Наибольшие суммы предусмотрены на ТЭЦ, реконструкции теплосетей и станции с тепловым насосом «Лузановка».

Основной объем этих работ запланирован на 2027-2029 годы. То есть, они должны усилить систему уже в последующие отопительные периоды.

Пока температура остается высокой, коммунальщики продолжают ремонт и проверку. Окончательную дату запуска определяют после стойкого похолодания.