Доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут получать граждане, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предусмотрены законодательством для определенных категорий людей, а их размер зависит от наград, достижений и других оснований, сообщает ПФУ .

Речь идет о прибавке к основной пенсии. Право на нее обладают, в частности, Героями Украины, ветеранами войны, отмеченными государственными наградами за мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, а также люди с почетными званиями и государственными премиями.

Отдельную категорию составляют матери, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. В предусмотренных законом случаях право на такую ​​надбавку может иметь отец.

Какие суммы выплачивают в 2026 году

Размер доплаты определяют в процентах от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн. Поэтому суммы надбавок разнятся в зависимости от категории получателя.

К примеру, Героям Украины и некоторым другим категориям предусмотрено 1038 гривен в месяц. Матери, воспитавшие пятерых детей, могут получать прибавку в размере 908,25 гривны. Для людей, награжденных одним орденом Украины, сумма составляет 596,85 грн.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области назначаются по правилам, действующим по всей стране. Для отдельной категории людей, признанных борцами за независимость Украины в XX веке и реабилитированных после репрессий размер выплаты в 2026 году составляет 5055,77 гривны.

Как производят перерасчет

С 1 января 2026 года Пенсионный фонд произвел автоматический перерасчет выплат в связи с изменением прожиточного минимума. Поэтому в отдельных случаях пенсионерам не требовалось подавать дополнительное заявление для обновления суммы.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области зависят от того, принадлежит ли человек к определенной законом категории и имеет ли подтверждение соответствующих заслуг. Подробные условия и размеры надбавок обнародовал Пенсионный фонд Украины.