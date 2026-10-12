Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть отримувати громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області передбачені законодавством для визначених категорій людей, а їхній розмір залежить від нагород, досягнень та інших підстав, повідомляє ПФУ.

Йдеться про надбавку до основної пенсії. Право на неї мають, зокрема, Герої України, ветерани війни, відзначені державними нагородами за мужність, видатні спортсмени, космонавти, а також люди з почесними званнями та державними преміями.

Окрему категорію становлять матері, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. У передбачених законом випадках право на таку надбавку може мати й батько.

Які суми виплачують у 2026 році

Розмір доплати визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Тому суми надбавок різняться залежно від категорії отримувача.

Наприклад, Героям України та деяким іншим категоріям передбачено 1038 гривень на місяць. Матері, які виховали п’ятьох дітей, можуть отримувати надбавку в розмірі 908,25 гривні. Для людей, нагороджених одним орденом України, сума становить 596,85 гривні.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області призначають за правилами, які діють по всій країні. Для окремої категорії людей, визнаних борцями за незалежність України у XX столітті та реабілітованих після репресій, розмір виплати у 2026 році становить 5055,77 гривні.

Як проводять перерахунок

З 1 січня 2026 року Пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок виплат у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму. Тому в окремих випадках пенсіонерам не потрібно було подавати додаткову заяву для оновлення суми.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області залежать від того, чи належить людина до визначеної законом категорії та чи має підтвердження відповідних заслуг. Детальні умови й розміри надбавок оприлюднив Пенсійний фонд України.