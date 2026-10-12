Начало отопительного сезона 2026 года в Полтавской области готовится на фоне задержек бюджетных платежей.

Начало отопительного сезона 2026 года в Полтавской области может оказаться под угрозой в отдельных общинах, несмотря на высокую готовность коммунальной инфраструктуры.

По данным Полтавской ОВ, по состоянию на начало октября объекты жилищно-коммунального хозяйства региона были готовы к зиме на 99%. Об этом 5 октября сообщил директор профильного департамента Антон Кий во время аппаратного совещания.



Жилые дома и котельные подготовили на 100%. Готовность социальных объектов составляет 96,4%, водопроводно-канализационного хозяйства и центральных тепловых пунктов – 99%. Тепловые сети готовы на 98%.





Также полностью подготовили специализированную технику для зимних работ и сформировали запасы материалов для борьбы с гололедицей и снегом. Отдельное направление – накопление горючего для генераторов и обеспечение критической инфраструктуры резервным питанием.

Однако у некоторых общин возникли трудности с оплатой работ и закупок. По словам главы регионального отделения Всеукраинской ассоциации общин Николая Резника, в Опишнянской общине из-за задержек платежей не могут полноценно рассчитаться за коммунальные нужды. Среди рисков – закупка горючего и завершение подготовки к холодам.

Почему общины просят разблокировать средства

28 сентября правительство приняло постановление о приоритетности бюджетных расходов в условиях ограниченного финансирования. С октября казначейство в первую очередь производит платежи на оборону, зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Часть других расходов, в том числе на благоустройство, капитальные ремонты и строительство отсрочили.

Главы общин предупреждают, что из-за этого сложно оплачивать техническое обслуживание газового оборудования, подготовку котельных к запуску и обеспечение работы больниц и школ. В Козельщинском обществе также обеспокоены запасами горючего, которого может не хватить для коммунальных нужд и перевозки детей.

Ассоциация общин обратилась к правительству с просьбой разблокировать платежи, необходимые для начала отопительного периода. 1 октября аналогичное обращение направило правление Ассоциации городов Украины.

По данным областного управления Государственной казначейской службы, на 2 октября неоплаченными оставались 18 тысяч платежных инструкций на сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

Когда отопление включится

Единой даты запуска отопления в Украине нет. Решения принимаются местными органами власти с учетом погоды. По постановлению Кабмина №830 отопительный период должен начинаться после трех суток, в течение которых среднесуточная температура составляет +8 °C или ниже.

Поэтому начало отопительного сезона 2026 года в Полтавской области будет зависеть не только от температуры, но и готовности конкретных общин. Несмотря на высокие показатели подготовки, задержки с платежами могут осложнить завершение работ и запуск котельных.