Начало отопительного сезона 2026 года в Сумской области зависит от готовности коммунальных заведений и ситуации в энергосистеме.

Начало отопительного сезона 2026 года в Сумской области обсудили на совещании под руководством председателя областного совета Алексея Романченко.

Участники встречи рассмотрели подготовку предприятий, учреждений и заведений к зиме. Отдельное внимание было уделено работе в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

К совещанию присоединились народные депутаты Михаил Ананченко и Антон Швачко, депутаты облсовета и руководители коммунальных учреждений.

Среди основных вопросов – обеспечение теплом заведений медицины, культуры и социальной защиты. Также обсудили восстановление поврежденных объектов, состояние оборудования, резервное электропитание и финансирование ремонтов.

Алексей Романько отметил, что формальных актов готовности недостаточно. Важно убедиться, что учреждения смогут работать даже во время серьезных перебоев.

По словам главы облсовета, проблемные вопросы уже определили. Их обрабатывают отдельно с участием профильных депутатских комиссий.

Где будут искать средства для подготовки

В ходе встречи обсудили привлечение дополнительного финансирования и помощи доноров. Для поддержки коммунальных заведений планируется сотрудничество с Агентством регионального развития Сумской области, органами исполнительной власти, народными депутатами и международными партнерами.

Одна из главных задач – сохранить коллективы и обеспечить стабильную работу учреждений в течение холодного периода.

Когда в Сумской области включат отопление

До полномасштабной войны отопление обычно начинали включать в середине октября. После 2022 года сроки сместились ближе к концу месяца.

По предоставленной информации, в середине октября 2026 отопления на Сумщине еще не планируют включать из-за российских обстрелов энергосистемы области.

В целом, в Украине нет единой даты начала отопительного периода. По постановлению Кабмина №830 его должны начать после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Окончательное решение принимается местными органами власти.

Итак, начало отопительного сезона 2026 года в Сумской области будет зависеть от погодных условий, состояния инфраструктуры и возможности стабильно обеспечивать учреждения теплом.