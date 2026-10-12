Графики отключения света в Полтавской области на 13 октября подразумевают временные перерывы в электроснабжении в десятках населенных пунктов.

Графики отключения света в Полтавской области связаны с техническим обслуживанием сетей, капитальным ремонтом и другими запланированными работами.

По обнародованным данным, большинство ограничений продлится с 08:00 до 17:00. Для отдельных адресов в селе Марковка и Свечарово работы могут продлиться до 19:00, сообщает сайт Новосанжарской общины.

В Новосанжарской общине ограничения охватят Новые Санжары, Малую Перещепину, Руденковку, Старые Санжары и другие населенные пункты.

В Малой Перещепине обесточение будет касаться части улиц Зеленой, Независимости, Халтурина, Шевченко, Леси Украинки и Базарной, а также переулков Шевченко и Старого Мельницы.

В Руденковке в перечень внесли улицы Киевскую, Леси Украинки, Молодежную, Остапа Вишни, Центральную, Шевченко, Школьную, Ивана Мазепы и Нефтяников. Также работы коснутся переулка Бурячный.

В Новых Санжарах временные перерывы возможны на улицах Маджарянской, Заречанской и Лесной, а также в переулке Заричанском. В Старых Санжарах ограничения коснутся нескольких улиц и переулков, в частности Школьной, Октябрьской, Новоселовки и Юрия Липы.





Другие населенные пункты и причины работ

Графики отключения света в Полтавской области на 13 октября также охватывают Свободную Степь, Крутую Балку, Кустолово Первое, Стрижевщину, Висичи, Богдановку, Варваровку, Большое Болото, Малые Солонцы, Кустолово, Марковку, Свечкарево, Забридки и Лелюховку.

В этих селах ограничения будут касаться определенных домов на улицах Вишневой, Молодежной, Солнечной, Степной, Васильевской, Цветочной, Набережной, Садовой, Победы и других.

Причины обесточений разнятся. Энергетики планируют техническое обслуживание электросетей, расчистку трасс воздушных линий, капитальный ремонт по годовой программе оператора системы распределения, а также работы по инвестиционной программе.

Что нужно знать потребителям

Перед запланированной обесточкой следует зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Также рекомендуется проверить точный номер дома в списке, ведь ограничения касаются не всегда всей улицы.

Указанное время является ориентировочным. Чтобы узнать о возможных изменениях, жителям следует следить за сообщениями местного оператора электросетей.