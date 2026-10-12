Графіки відключення світла в Полтавській області на 13 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні в десятках населених пунктів.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 13 жовтня пов’язані з технічним обслуговуванням мереж, капітальним ремонтом та іншими запланованими роботами.

За оприлюдненими даними, більшість обмежень триватиме з 08:00 до 17:00. Для окремих адрес у селі Марківка та Свічкареве роботи можуть продовжитися до 19:00, повідомляє сайт Новосанжарської громади.

У Новосанжарській громаді обмеження охоплять Нові Санжари, Малу Перещепину, Руденківку, Старі Санжари та інші населені пункти.

У Малій Перещепині знеструмлення стосуватиметься частини вулиць Зеленої, Незалежності, Халтуріна, Шевченка, Лесі Українки та Базарної, а також провулків Шевченка й Старої Мельниці.

У Руденківці до переліку внесли вулиці Київську, Лесі Українки, Молодіжну, Остапа Вишні, Центральну, Шевченка, Шкільну, Івана Мазепи та Нафтовиків. Також роботи зачеплять провулок Бурячний.

У Нових Санжарах тимчасові перерви можливі на вулицях Маджарянській, Зарічанській і Лісній, а також у провулку Зарічанському. У Старих Санжарах обмеження торкнуться кількох вулиць і провулків, зокрема Шкільної, Жовтневої, Новоселівки та Юрія Липи.





Інші населені пункти та причини робіт

Графіки відключення світла в Полтавській області на 13 жовтня також охоплюють Вільний Степ, Круту Балку, Кустолове Перше, Стрижівщину, Вісичі, Богданівку, Варварівку, Велике Болото, Малі Солонці, Кустолове, Марківку, Свічкареве, Забрідки та Лелюхівку.

У цих селах обмеження стосуватимуться визначених будинків на вулицях Вишневій, Молодіжній, Сонячній, Степовій, Василівській, Квітковій, Набережній, Садовій, Перемоги та інших.

Причини знеструмлень різняться. Енергетики планують технічне обслуговування електромереж, розчищення трас повітряних ліній, капітальний ремонт за річною програмою оператора системи розподілу, а також роботи за інвестиційною програмою.

Що потрібно знати споживачам

Перед запланованим знеструмленням варто зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Також рекомендується перевірити точний номер будинку в переліку, адже обмеження стосуються не завжди всієї вулиці.

Зазначений час є орієнтовним. Щоб дізнатися про можливі зміни, мешканцям варто стежити за повідомленнями місцевого оператора електромереж.