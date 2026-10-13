Начало отопительного сезона 2026 года в Запорожье будет зависеть от погодных условий и готовности городской инфраструктуры.

На фоне риска длительных отключений электроэнергии начало отопительного сезона 2026 г. в Запорожье сопровождается подготовкой резервного питания, запасов горючего и оборудования для работы важных систем.

В Запорожье формируют запасы горючего для генераторов и других установок, которые могут обеспечить работу необходимого оборудования во время блекаутов. По расчетам городских властей, альтернативные источники питания смогут работать от трех дней до двух недель.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета Елена Лазарчук.

Продолжительность автономной работы будет зависеть от масштаба аварии, характера повреждений и места их возникновения. Поэтому конкретный срок заранее определить сложно.

«Рассчитываем и запасы горючего, и чтобы работали наши генераторы. А как долго будет, это зависит от разных факторов», — отметила Елена Лазарчук.

Также в городе рассматривают возможность подвоза воды для жителей, если электроснабжение отсутствует длительное время.

Когда в Запорожье включат отопление

Точная дата запуска тепла пока не определена. Решение будет зависеть, прежде всего, от температуры воздуха и условий в конкретном регионе.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №830, отопительный период начинается после трех суток подряд, в течение которых среднесуточная температура составляет +8 °C или ниже.

Этот порог учитывают и весной. Завершение сезона возможно, когда среднесуточная температура в течение трех суток превышает +8 °C.

Итак, начало отопительного сезона 2026 в Запорожье будут определять с учетом погодных условий. Краткое похолодание еще не означает, что батареи сразу станут теплыми.

Проверяющие перед зимой

Коммунальные службы готовят к холодам котельные, тепловые сети и жилые дома. Отдельное внимание уделяется школам, детским садам и больницам.

Резервные источники питания должны помочь поддерживать работу необходимого оборудования при перебоях со светом. В то же время, продолжительность их использования будет зависеть от ситуации и доступных запасов горючего.

Жителям следует следить за сообщениями городского совета. Именно местные власти сообщат о дате запуска отопления и возможных изменениях в работе коммунальных служб.