Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі залежатиме від погодних умов і готовності міської інфраструктури.

На тлі ризику тривалих відключень електроенергії початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі супроводжується підготовкою резервного живлення, запасів пального та обладнання для роботи важливих систем.

У Запоріжжі формують запаси пального для генераторів та інших установок, які можуть забезпечувати роботу необхідного обладнання під час блекаутів. За розрахунками міської влади, альтернативні джерела живлення зможуть працювати від трьох днів до двох тижнів.

Про це повідомила заступниця директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Олена Лазарчук.

Тривалість автономної роботи залежатиме від масштабу аварії, характеру пошкоджень і місця їх виникнення. Тому конкретний термін наперед визначити складно.

«Розраховуємо і запаси пального, і щоб працювали наші генератори. А як довго буде, це залежить від різних факторів», — зазначила Олена Лазарчук.

Також у місті розглядають можливість підвозу води для мешканців, якщо електропостачання буде відсутнє тривалий час.

Коли в Запоріжжі увімкнуть опалення

Точну дату запуску тепла поки не визначено. Рішення залежатиме насамперед від температури повітря та умов у конкретному регіоні.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №830, опалювальний період розпочинають після трьох діб поспіль, протягом яких середньодобова температура становить +8 °C або нижче.

Цей поріг враховують і навесні. Завершення сезону можливе, коли середньодобова температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Отже, Початок опалювального сезону 2026 у Запоріжжі визначатимуть з урахуванням погодних умов. Короткочасне похолодання ще не означає, що батареї одразу стануть теплими.

Що перевіряють перед зимою

Комунальні служби готують до холодів котельні, теплові мережі та житлові будинки. Окрему увагу приділяють школам, дитячим садкам і лікарням.

Резервні джерела живлення мають допомогти підтримувати роботу необхідного обладнання під час перебоїв зі світлом. Водночас тривалість їх використання залежатиме від ситуації та доступних запасів пального.

Мешканцям варто стежити за повідомленнями міської ради. Саме місцева влада повідомить про дату запуску опалення та можливі зміни в роботі комунальних служб.