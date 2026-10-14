Денежная помощь в Николаевской области предусмотрена для уязвимых категорий населения, проживающих на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Денежная помощь в Николаевской области будет предоставляться в рамках программы «Зимняя поддержка», а место подачи заявления зависит от того, к какому перечню принадлежит территориальная община.

Условия выплаты определены постановлением Кабинета Министров Украины №1084 от 3 сентября 2026 года. Программа включает восемь областей: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую. Важно, чтобы заявитель фактически проживал в сообществе, которое входит в соответствующий перечень, сообщает ПФУ.

Куда обращаться для оформления выплаты

Перед подачей документов нужно проверить, к какому именно списку принадлежит ваше сообщество. От этого зависит порядок оформления помощи.

Если община входит в первый перечень , заявление можно подать одним из трех способов:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченного работника исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Если община указана во втором перечне , документы необходимо подавать непосредственно в соответствующий сельский, поселковый или городской совет.

Проверить принадлежность населенного пункта к нужному перечню можно по официальным документам:

Программа рассчитана на людей, принадлежащих к определенным государством уязвимым категориям. В частности, право на выплату предусмотрено для лиц с инвалидностью, получателей жилищных субсидий, а также граждан, которым назначены отдельные виды помощи семьям с детьми или выплаты на жительство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Денежная помощь в Николаевской области предоставляется с учетом установленных условий. Поэтому перед обращением следует проверить свой статус, фактическое место жительства и список документов, необходимых для оформления средств.

Итак, сначала выясните, в какой список входит ваша община. Именно это определяет, нужно ли обращаться в Пенсионный фонд, ЦНАП или непосредственно в местный совет.