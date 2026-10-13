Денежная помощь в Полтавской области предоставляется в рамках программы BLOOM, реализуемой международной гуманитарной организацией Mercy Corps.
Прием заявок на участие в программе продолжается с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Финансирование предназначено для приобретения оборудования, инструментов и других средств, необходимых для работы или запуска предпринимательской деятельности.
Какие суммы предусмотрены программой
Размер финансовой поддержки зависит от статуса заявителя и потребностей будущего бизнеса. В частности:
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От 1000 до 3000 долларов – для самозанятых лиц.
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От 1000 до 5000 долларов – для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Средства выплачиваются в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка Украины. Окончательная сумма зависит от определенных потребностей.
Кто может претендовать на выплаты
В Полтавской области подать заявку могут внутренне перемещенные лица и ветераны при документальном подтверждении соответствующего статуса. Программа также охватывает местных жителей и переселенцев в ряде других регионов Украины, в частности, Черниговской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.
Предпочтение при отборе будут предоставлять людям, которые имеют ограниченные доходы и зависят от гуманитарной или государственной поддержки. Среди важных критериев — инвалидность или потребность в постоянном уходе у кого-либо из членов семьи, воспитание троих и более несовершеннолетних детей, самостоятельное воспитание ребенка, беременность или наличие малыша младше трех лет. Также учитывают возраст от 60 лет и хронические болезни.
Денежная помощь в Полтавской области ориентирована на поддержку жизнеспособных бизнес-идей. Потому претендентам нужно обосновать будущие расходы, подготовить реалистичный бизнес-план и показать, как деятельность поможет увеличить доходы семьи.
Как подать заявку
Для участия необходимо сначала зарегистрироваться на официальном сайте BLOOM. Подача заявки не гарантирует получения средств: организаторы будут оценивать социальную уязвимость заявителя и перспективы его бизнеса.
Подробные условия участия и порядок регистрации обнародованы на сайте Чернухинского территориального общества .