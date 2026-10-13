Денежная помощь в Полтавской области предусмотрена для отдельных категорий переселенцев и ветеранов, которые хотят начать собственное дело или развивать микробизнес.

Денежная помощь в Полтавской области предоставляется в рамках программы BLOOM, реализуемой международной гуманитарной организацией Mercy Corps.

Прием заявок на участие в программе продолжается с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Финансирование предназначено для приобретения оборудования, инструментов и других средств, необходимых для работы или запуска предпринимательской деятельности.

Какие суммы предусмотрены программой

Размер финансовой поддержки зависит от статуса заявителя и потребностей будущего бизнеса. В частности:

От 1000 до 3000 долларов – для самозанятых лиц.

От 1000 до 5000 долларов – для зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Средства выплачиваются в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка Украины. Окончательная сумма зависит от определенных потребностей.

Кто может претендовать на выплаты

В Полтавской области подать заявку могут внутренне перемещенные лица и ветераны при документальном подтверждении соответствующего статуса. Программа также охватывает местных жителей и переселенцев в ряде других регионов Украины, в частности, Черниговской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Предпочтение при отборе будут предоставлять людям, которые имеют ограниченные доходы и зависят от гуманитарной или государственной поддержки. Среди важных критериев — инвалидность или потребность в постоянном уходе у кого-либо из членов семьи, воспитание троих и более несовершеннолетних детей, самостоятельное воспитание ребенка, беременность или наличие малыша младше трех лет. Также учитывают возраст от 60 лет и хронические болезни.

Денежная помощь в Полтавской области ориентирована на поддержку жизнеспособных бизнес-идей. Потому претендентам нужно обосновать будущие расходы, подготовить реалистичный бизнес-план и показать, как деятельность поможет увеличить доходы семьи.

Как подать заявку

Для участия необходимо сначала зарегистрироваться на официальном сайте BLOOM. Подача заявки не гарантирует получения средств: организаторы будут оценивать социальную уязвимость заявителя и перспективы его бизнеса.

Подробные условия участия и порядок регистрации обнародованы на сайте Чернухинского территориального общества .