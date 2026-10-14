Денежная помощь во Львовской области доступна предпринимателям, которые планируют расширять производство и совершенствовать собственное дело.

Денежная помощь во Львовской области предусмотрена в рамках третьего этапа грантовой программы Remarket от благотворительной организации «Каритас Украины».

Максимальный размер микрогранта составляет 237 тысяч гривен до налогообложения. Финансирование предназначено для действующих микро-, малых и средних предприятий, работающих в сфере пчеловодства, швейного производства, пекарства или смежных отраслях.

Грантовые деньги позволяют приобрести новое производственное оборудование, модернизировать технику и покрыть другие расходы, предусмотренные правилами программы.

В то же время, финансирование не предназначено для оплаты ежедневных операционных расходов предприятия. Заявителям следует объяснить, какую проблему поможет решить инвестиция и каких результатов удастся достичь. Среди ожидаемых изменений – увеличение объемов производства или продаж, повышение производительности, выход на новые рынки и создание рабочих мест.

Кто может подать заявку

Участие в программе могут принять предприятия, отвечающие следующим требованиям:

работают более шести месяцев во Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской или Хмельницкой области;

имеют действующих клиентов и подтвержденные продажи;

разработали четкий план развития и понимают, на что необходимо финансирование;

готовы участвовать в планировании, обучении и последующей отчетности.

Отдельное внимание будет уделено компаниям, расширяющим деловые связи, а также предприятиям под руководством женщин, молодежи, людей постарше, ветеранов, лиц с инвалидностью и представителей этнических меньшинств.

Как получить грант

Денежная помощь во Львовской области предоставляется по результатам конкурсного отбора. Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету, ссылку на которую размещено в документе «Приглашение к подаче заявок» на странице программы.

По условиям третьего этапа заявки принимали до 11 октября 2026 года включительно. Следовательно, по состоянию на 13 октября указанный срок уже истек. Представление анкеты не гарантировало получение финансирования, ведь организаторы оценивают обоснованность инвестиций и перспективы развития предприятия.