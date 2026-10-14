Графики отключения света в Кропивницком на 15 октября предусматривают временное обесточивание домов по нескольким улицам города. Ограничения будут действовать в два промежутка времени: с 09.00 до 13.00 и с 13.00 до 17.00, сообщает Кировоградоблэнерго.

В первой половине дня электроэнергию планируют выключить по следующим адресам:

Вокзальная: 16, 27; переулок Училищный: 2, 4, 6, 8, 10.

16, 27; переулок Училищный: 2, 4, 6, 8, 10. Юрия Олефиренко: 10; переулок Давыдовский: 4, 6, 8-18, 20, 22.

10; переулок Давыдовский: 4, 6, 8-18, 20, 22. Евгения Плужника: 18, 20, 22, 23, 25, 27/12, 29а, 30, 32, 34, 36/52, 37/14, 40-51, 49а, 54.

18, 20, 22, 23, 25, 27/12, 29а, 30, 32, 34, 36/52, 37/14, 40-51, 49а, 54. Тупик Прогонний: 1, 4, 4/51, 5, 6, 8, 12.

1, 4, 4/51, 5, 6, 8, 12. Садовая: 9, 27–35, 37–41, 40а, 41а, 41б, 41в, 43–46, 45а, 45б, 48/31, 50/24, 50а, 52, 54–62, 57а/36, 6 66а, 68/30, 69, 77, 77а, 79. Также дом возле №65.

9, 27–35, 37–41, 40а, 41а, 41б, 41в, 43–46, 45а, 45б, 48/31, 50/24, 50а, 52, 54–62, 57а/36, 6 66а, 68/30, 69, 77, 77а, 79. Также дом возле №65. Солдатский: 68, 70, 78, 80, 82, 84, 86; Гостомельская: 2.

68, 70, 78, 80, 82, 84, 86; Гостомельская: 2. Поселок Мира: 1, 3а-8, 11-13, 15-18, 21, 21а, 22, 23, 25а-27, 27а, 30, 31.

1, 3а-8, 11-13, 15-18, 21, 21а, 22, 23, 25а-27, 27а, 30, 31. Переулок Сенный: 3–6, 8, 10.

3–6, 8, 10. Олега Ольжича: 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 48, 62, 75, 75б, 85.

32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 44в, 48, 62, 75, 75б, 85. Архитектора Лишневского: 30-50, 50/39, 51, 52а, 53/41, 54-65, 67, 69, 71/59, а также 31/90 и 32/28.

30-50, 50/39, 51, 52а, 53/41, 54-65, 67, 69, 71/59, а также 31/90 и 32/28. Тупик Миру: 2.

По графику, возобновить электроснабжение по этим адресам должны до 13:00. В то же время, фактическое время может зависеть от течения работ.

Где выключат свет после 13:00

Графики отключения света в Кропивницком на 15 октября предусматривают еще одну группу адресов, где электроэнергии не будет с 13:00 до 17:00.

В список вошли:

Любомира Гузара: 48, 48/149, 50, 52, 58.

48, 48/149, 50, 52, 58. Яновского: 104-н, 150, 151, 153, 153А, 153г, 155, 155А, 157а.

104-н, 150, 151, 153, 153А, 153г, 155, 155А, 157а. Украинский: 44.

Жителям следует заранее проверить свой адрес и спланировать использование электроприборов. Если график изменится, текущую информацию следует уточнять у оператора электросетей.