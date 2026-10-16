Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 17 по 23 октября обещает облачную погоду с двумя днями осадков и дневными температурами от +14° до +20°.

предыдущий прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о затяжных дождях, и новая неделя снова не обойдется без осадков. Синоптики сообщают, что жителям области стоит готовиться к облачной погоде с дождевыми эпизодами и заметными колебаниями температур.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели с 17 по 23 октября будут держаться в пределах от +14° до +20°, а ночью воздух будет охлаждаться до +9…+13°.

В субботу, 17 октября, воздух днем прогреется до +17°, а ночью охладится до +13°. Небо затянут облака с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 18 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +18°, ночью же опустятся до +12°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Понедельник, 19 октября, принесет дневную температуру +17° и ночную +12°. Небо останется облачным с прояснениями, и в этот день также возможны осадки.

Во вторник, 20 октября, ожидается самый теплый день недели: воздух прогреется до +20°, а ночью охладится до +11°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 21 октября, температура удержится на отметке +15° днем и +10° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Четверг, 22 октября, принесет +17° днем и +10° ночью. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В пятницу, 23 октября, завершающий день недели окажется самым прохладным: днем воздух прогреется лишь до +14°, а ночью охладится до +9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 20 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — пятница, 23 октября, когда воздух прогреется лишь до +14°. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 17 октября, и в понедельник, 19 октября.

В дни с возможными осадками — субботу и понедельник — стоит иметь при себе зонт и быть внимательными за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку ночные температуры опускаются до +9…+13°, синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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