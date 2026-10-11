Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 12 по 18 жовтня обіцяє поступове охолодження та тривалі дощі: якщо на початку тижня вдень буде до +22°, то вже з середи область накриють опади, які затримаються аж до неділі.

синоптики попереджали про схоже похолодання тижнем раніше, і новий прогноз підтверджує цю тенденцію: у Харківській області з 12 по 18 жовтня очікується поступове зниження температури та тривалі дощі, які триматимуться більшість тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +17° до +22°, а нічні — від +10° до +13°.

У понеділок, 12 жовтня, повітря вдень прогріється до +22°, уночі ж охолоне до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У вівторок, 13 жовтня, стовпчики термометрів удень підуть вниз до +20°, а вночі — до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 14 жовтня, температура вдень утримається на позначці +18°, уночі — +13°. Хмарно з проясненнями, і цього дня вже можливі опади.

У четвер, 15 жовтня, вдень очікується +19°, уночі — +11°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У п’ятницю, 16 жовтня, денна температура знову опуститься до +18°, нічна — до +13°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, повітря вдень прогріється лише до +17° — це найхолодніший день тижня. Уночі — +12°. Хмарно з проясненнями, опади також можливі.

У неділю, 18 жовтня, вдень очікується +18°, уночі — +12°. Хмарно з проясненнями, синоптики не виключають опадів.

Отже, найтепліше в області буде на початку тижня, у понеділок, 12 жовтня, коли вдень очікується +22°. Найпрохолодніше — у суботу, 17 жовтня, із максимумом лише +17°. Перепад температур за тиждень складе 5°. Опади прогнозують з середи по неділю — 14, 15, 16, 17 та 18 жовтня.

Через тривалі опади з середини тижня варто завжди мати при собі парасольку та взуття з гарною підошвою, а водіям — бути особливо обережними на дорозі через слизькість. А через поступове зниження температури вночі до +10-13° слід одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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