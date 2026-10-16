Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 17 по 23 октября обещает переменную облачность и кратковременные осадки в начале периода: максимальная дневная температура составит +18°, а минимальная — +12°.

непогоду, которая накрывала Одесчину на прошлой неделе, сменит более спокойная погода — синоптики прогнозируют, что в Одесской области с 17 по 23 октября облачность будет преобладать, а осадки ожидаются лишь в начале периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +12° до +18°, а ночные — от +10° до +14°.

В субботу, 17 октября, в Одесской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем воздух прогреется лишь до +12°, а ночью похолодает до +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 18 октября, облачность с прояснениями сохранится, столбики термометров днем поднимутся до +17°, а ночью опустятся до +10°. В этот день также возможны осадки.

В понедельник, 19 октября, погода останется облачной с прояснениями, днем температура удержится на отметке +16°, ночью — +14°. Синоптики не исключают осадков и в этот день.

Во вторник, 20 октября, облачность с прояснениями никуда не денется, однако осадков уже не прогнозируют: днем воздух прогреется до +16°, ночью похолодает до +13°.

В среду, 21 октября, сохранится облачная с прояснениями погода без осадков, днем ожидается +16°, ночью — +11°.

В четверг, 22 октября, облачность станет переменной, осадков синоптики не прогнозируют, днем воздух прогреется до +17°, ночью — до +12°.

В пятницу, 23 октября, небо прояснится — ожидается малооблачная погода без осадков. Это будет самый теплый день недели: днем +18°, ночью +14°.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 23 октября, с температурой +18°, а самым прохладным — суббота, 17 октября, когда воздух прогреется лишь до +12°. Перепад температур за неделю составит 6°, а осадки синоптики прогнозируют в субботу, воскресенье и понедельник — 17, 18 и 19 октября.

В дни с осадками одесситам стоит иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни недели погода будет спокойнее, поэтому стоит воспользоваться случаем для прогулок или других дел на свежем воздухе.

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