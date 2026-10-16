Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 17 по 23 октября обещает новую волну дождей: синоптики ожидают, что осадки продержатся целых пять дней подряд, а дневная температура будет колебаться от +15° до +20°.

дожди над Днепропетровщиной на прошлой неделе не отступили окончательно — синоптики прогнозируют, что и следующие семь дней, с 17 по 23 октября, регион накроют новые дожди, а солнечная погода станет скорее исключением, чем правилом.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +15° до +20°, а ночью воздух будет охлаждаться до +10°…+13°.

В субботу, 17 октября, в Днепропетровской области будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +16°, а ночью остынет до +12°. Синоптики не исключают осадков в этот день.

В воскресенье, 18 октября, облачность станет минимальной — ожидается малооблачно. Столбики термометров днем будут подниматься до +19°, ночью опускаться до +13°. Возможные осадки сохранятся.

Понедельник, 19 октября, принесет похожую картину: малооблачно, днем +19°, ночью +13°. Синоптики предупреждают о вероятности осадков и в этот день.

Во вторник, 20 октября, ожидается переменная облачность и пик недельного тепла — воздух прогреется до +20°, ночью температура удержится на отметке +13°. Осадки также возможны.

Среда, 21 октября, принесет переменную облачность и заметное похолодание — днем +17°, ночью +11°. Синоптики прогнозируют осадки и в этот день.

В четверг, 22 октября, облачность уменьшится до малооблачной, днем потеплеет до +19°, а ночью похолодает до +10°. В этот день осадков не прогнозируют.

Пятницу, 23 октября, синоптики описывают как самый прохладный день недели: переменная облачность, днем лишь +15°, ночью +10°. Без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 20 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — пятница, 23 октября, когда воздух прогреется лишь до +15°. Перепад дневных температур за неделю составит 5°. Осадки синоптики прогнозируют с субботы по среду — то есть в течение первых пяти дней периода, тогда как четверг и пятница должны пройти без осадков.

Поскольку большую часть недели в Днепропетровской области возможны осадки, стоит всегда иметь при себе зонт и обувь с хорошим протектором. Водителям следует быть особенно осторожными на дороге из-за мокрого покрытия и сниженной видимости, а планировать длительные прогулки или дела на улице лучше на четверг или пятницу, когда осадков не ожидается.

Ранее Politeka сообщала, что затяжные дожди в Днепропетровской области длились с 14 по 20 октября.

Также Politeka сообщала, что синоптики предупреждали о резком изменении погоды с 13 по 19 октября.

Как сообщала Politeka, затяжные дожди уже накрывали область с 12 по 18 октября.