Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 13 по 19 жовтня обіцяє тривалі дощі та перепад температур до 7°: максимум удень +20°, мінімум +13°.

затяжні дощі над Дніпропетровщиною продовжаться і цього тижня — синоптики прогнозують дощову погоду практично щодня, лише вівторок, 13 жовтня, пройде без опадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня у Дніпропетровській області коливатиметься від +13° до +20°, а нічна — від +11° до +14°.

У вівторок, 13 жовтня, повітря прогріється до +18° вдень, а вночі похолодає до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 14 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +15° вдень і +13° вночі. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

Четвер, 15 жовтня, стане найпрохолоднішим днем тижня: вдень очікується лише +13°, вночі +11°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У п’ятницю, 16 жовтня, температура утримається на позначці +17° вдень та +12° вночі. Небо буде хмарним, можливі опади.

Субота, 17 жовтня, принесе потепління до +18° вдень, вночі +14°. Хмарно з проясненнями, опади також можливі.

У неділю, 18 жовтня, повітря прогріється до найвищої за тиждень позначки +20° вдень, вночі +14°. Мінлива хмарність, можливі опади.

Понеділок, 19 жовтня, завершить тиждень похолоданням до +15° вдень і +13° вночі. Хмарно, синоптики прогнозують опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 18 жовтня, з температурою +20°, а найпрохолоднішим — четвер, 15 жовтня, коли повітря прогріється лише до +13°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують із середи, 14 жовтня, по понеділок, 19 жовтня — тобто шість днів поспіль.

Через тривалі опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та взуття на нековзній підошві, а водіям — бути особливо уважними на дорозі через можливу слизькість. Через перепад температур до 7° лікарі радять одягатися за принципом «капусти» та не нехтувати теплим одягом, особливо це стосується людей похилого віку.

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