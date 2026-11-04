Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 5 по 11 ноября обещает прохладную и переменчивую погоду: максимум днём составит +6°, минимум +3°, а осадки синоптики прогнозируют сразу трижды в течение недели.

Дождливая погода не отступает от Харьковщины — синоптики подготовили новый прогноз на неделю с 5 по 11 ноября, и осадки снова станут заметной частью погодной картины региона.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днём в Харьковской области температура будет колебаться от +3° до +6°, а ночью — от -2° до +3°.

В четверг, 5 ноября, днём ожидается +4°, ночью +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, воздух прогреется до +6° днём, ночью столбики термометров опустятся до +3°. Облачность малооблачная, но именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, температура удержится на отметке +3° днём и +1° ночью. Осадки также возможны и в этот день.

В воскресенье, 8 ноября, днём потеплеет до +4°, а ночью ожидается похолодание до -2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, днём воздух прогреется до +6°, ночью температура будет держаться около 0°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 10 ноября, днём снова +6°, ночью +1°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 11 ноября, столбики термометров опустятся до +5° днём и +1° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, и в этот день синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым тёплым днём недели станет пятница, 6 ноября, с температурой +6° днём, а самым прохладным будет суббота, 7 ноября, когда максимум составит лишь +3°. Общий перепад температур за неделю небольшой — 3°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 6 ноября, субботу, 7 ноября, и среду, 11 ноября.

Жителям области стоит иметь при себе зонт в дни с возможными осадками и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. Из-за ночных температур, которые местами опускаются ниже нуля, людям преклонного возраста и тем, кто проводит много времени на улице, стоит одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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