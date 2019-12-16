Известная украинская певица MARUV показала новый образ для песни “If You Want Her”

Певица поделилась новыми яркими фото в Инстаграм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В этот раз исполнительница показалась в латексе, а сверху было белое прозрачное платье. У девушек рядом с певицей были еще и маски коз. Получилось очень интересно и вызывающе.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Снимите эти страшные маски и не надевайте белое кружевное белье на черный латекс", "Обалденно", "Нежненько", "Среди девчонок один поросёнок.", "Девчонки ждём вас в гости", "Уже так хочу посмотреть ваш перформанс", "Козий движ", "Просто бомба, как же хочется увидеть вживую".

Ранее мы сообщали, что MARUV без стыда потрясла идеальными формами на камеру.

Так, на нем MARUV позирует вместе со своей подругой в облегающих нарядах, которые элегантно подчеркивают их формы. Подруга певицы в коротком розовом топе и облегающих штанах, а сама исполнительница в кислотно-салатовой кофте, из-под которой видно темного цвета белье.

Дополнял образ MARUV кожаная юбка и шляпа. Украинцы не смогли оценить наряд кумира по достоинству, поскольку ни соответствующего ползунка, ни возможности комментировать у них не было.

Сообщалось, что скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

На странице звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

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