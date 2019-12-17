Популярная украинская исполнительница MARUV решила засветить пышные формы в прозрачном наряде

Как сообщает Politeka, снимок исполнительница опубликовала в Instagram.

Так, певица позирует в прозрачной кофте и черном боди, который эффектно подчеркивает ее формы. При этом дополнять образ певица решила золотой цепочкой.

Уточним, что снимок MARUV разместила в Stories, поэтому отреагировать на него украинцы не смогли.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница MARUV показала аппетитные формы в кислотном и облегающем наряде. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, на нем MARUV позирует вместе со своей подругой в облегающих нарядах, которые элегантно подчеркивают их формы. Подруга певицы в коротком розовом топе и облегающих штанах, а сама исполнительница в кислотно-салатовой кофте, из-под которой видно темного цвета белье.

Дополнял образ MARUV кожаная юбка и шляпа. Украинцы не смогли оценить наряд кумира по достоинству, поскольку ни соответствующего ползунка, ни возможности комментировать у них не было.

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На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

На странице звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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