Популярная украинская артистка из Квартала 95 Елена Кравец заинтриговала снимком с боксером Александром Усиком

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«Задачка) Что делает на съемках «Вечернего квартала» Александр Усик, при условии, что он не сидит в зрительном зале?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Елена Кравец позирует вместе с легендарным украинским спортсменом Александром Усиком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Будет с вами в номере», «Подрабатывает телохранителем. Отгоняет фанатов Лены», «Боксирует с Кошевым», «готовится к Танцам со звездами», «пришел бить лысого Кличко», «Участвует в номере квартала», «он судья в Лиге Смеха», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Елена Кравец, несмотря на неумолимый ход времени и возрастные изменения во внешности соответственно, выглядит прекрасно. Безусловно, в студийных фото немалую долю «волшебства» итогового снимка отыгрывает фотошоп, но все-таки и харизматичность артиста в объективе – имеет огромное значение.

Так Елена Кравец заговорила за пару недель до Нового года о волшебстве и подарках:

«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми. День Святого Николая ... В своих мечтах я вижу это так: рано утром под подушкой находишь подарок- обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка. Не спеша открываешь ее: "Тебе подобает моя любовь" и ток любви касается твоих пальцев, а дальше ...», - отметила артистка.

При всем при этом Елена Кравец показалась, вероятно, в вечернем платье беж или молочного цвета с горизонтальной линией декольте, актриса улыбается на фото и позирует, скорее всего, в украшениях известной ювелирной марки.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.