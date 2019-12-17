Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Так, на этот раз она поразила поклонников своим ярким видом без макияжа и мило спутанным волосам. В новых видео, которые Светлана представила в Стори, она рассказала о выходе альбома и заявила, что готова выслушать критику по поводу ее работ.

До этого певица опубликовала новый промо-ролик на своей странице в Инстаграм. На Светлане шуба черного цвета, красные длинные ногти, помада в тон ногтей, а также ярко накрашены глаза золотыми тенями. Из аксессуаров на Лободе видно лишь одну массивную сережку золотого цвета.

«#SOLDOUT В сети!! Качай в шапке 👆 А какой трек тебе понравился больше всего??», – пишет Светлана под роликом.

Также ранее артистка показала новые фото, сделанные из радио-студии, и рассказала фанатам, что уже совсем скоро состоится презентация ее нового альбома. Как видно на фото, на интервью звезда пришла в довольно откровенном наряде – на ней темный клетчатый брючный костюм, под пиджаком которого только короткий черный топ.

Волосы Светланы собраны в небрежный пучок на макушке, а на ее глазах темные очки. Стоит отметить, что в последнее время Лобода очень часто появляется на публике в солнцезащитных очках, даже в помещении.

"Сегодня на @russkoe_radio говорили о выходе альбома #SOLDOUT. Я знаю как вы его ждёте. Волнуюсь и надеюсь Вас не разочаровать. #сегодняНочью", – пишет Лобода под новыми снимками.

До этого звезда представила яркое фото с модного вечера, на котором зажигала. При этом артистка позировала в тонком наряде с пышными рукавами, подчеркнувшим ее фигуру.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.