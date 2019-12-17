"Никогда бы не подумала, что пустыня меня впечатлит больше, чем океан"

Российская ведущая Анфиса Чехова покорила сеть атмосферными снимками на фоне заката в пустыне

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась несколькими фото, на которых предстала в невероятно сказочном наряде восточной принцессы. На Анфисе платье в пол бирюзового цвета с золотистой отделкой, которое выгодно подчеркнуло шикарный бюст. Дополнили образ распущенные длинные волосы и идеальный макияж. Глядя на знаменитость, будто реально переносишься в мир "1001 сказки". На некоторых кадрах ведущая сидит прямо на песке в пикантной позе, вытянув ножки. От таких снимков захватывает дух, особенно, на фоне алого заката.

"Если вы хотите сделать меня по-детски счастливой - отвезите меня в Пустыню!

Она оказалась для меня настоящим местом силы! Никогда-бы не подумала, что Пустыня меня впечатлит больше, чем океан и пляж🤦🏻‍♀️🙄 Наверное, с ней у меня связано что-то приятное из прошлых жизней🤔 А когда на мне наряд настоящей восточной принцессы, мне кажется будто я родилась совсем не в той стране🥺 А как вам мой пустынный образ? Оцените его по шкале от 1 до 10-ти", - подписала кадры Чехова.

Комментирующие высоко оценили фотосессию Анфисы, назвав ее "царицей пустыни". Поклонники выразили мнение, что звезда вполне возможно была в одной из прошлых жизней жительницей арабской страны, так как этот образ очень ей идет.

"Вы великолепны в этом образе ..фотосессия супер🔥🔥"

"Однозначно 10👍, вы🔥🔥🔥"

"сама женственность....10!10!10!!!и этой оценки будет ничтожно мало🔥"

"Все сногшибательные фотки, и сама конечно же!!!! 👍"

"Анфиса...😍Это на 200% Ваше!И образ,и пустыня,и краски...Все фотографии великолепны!"

"Анфиса, вы видимо, правда, в прошлой жизни были принцессой! Платье вам очень идёт, вы шикарная😍"

"Великолепна!! Просто царица пустыни."

Ранее мы писали, Чехова, которая сейчас отдыхает в Омане, сфотографировалась с огромным верблюдом, прижав его мохнатую голову к своей груди. Фото взорвало сеть.

Многие удивляются, как это Анфиса не побоялась не то чтобы приблизится к животному, но и обнять его.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд