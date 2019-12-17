Ирина Шейк поделилась новыми пикантными снимками

33-летняя модель снялась в фотосете для журнала 7hollywood, одну из обложей Шейк показала своим подписчикам.

На фото, авторства Alix Malka Ирина позирует в золотом металлическом боди с россыпью камней и широким золотым чокером на шее. Шейк широко улыбается, а на ее лице легкий макияж в бронзовых оттенках.

На официальной странице издания 7hollywood в Instagram также были опубликованы несколько снимков. На одном из них модель позирует в черном боди, а на другом в ярком боди в виде руля мотоцикла. Очень эффектные образы получились.

Ранее мы писали о том, что Ирина Шейк похвасталась новым роскошным нарядом, позируя вместе с известным мужчиной.

Российская топ-модель выложила провакационный снимок. Ирина была одета в откровенное платье с глубоким декольте, обнажившим ее грудь.

На фото Ирина стоит в обнимку с Али Кавусси — известным модным агентом и сооснователем агентства The Lions.

"В жизни человека есть друзья, есть семья, и есть друзья, которые становятся семьей. Али, я так сильно тебя люблю. Спасибо, что ты есть в моей жизни" - так бывшая возлюбленная Брэдли Купера нежно обратилась к своему спутнику в честь его дня рождения.

Фанаты Ирины начали сравнивать Кавусси с отцом двухлетней дочери Шейк, Брэдли Купером.

До этого мы сообщали, что российская супермодель Ирина Шейк ошеломила поклонников новым снимком в соцсети.

В этот раз 33-летняя экс-возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера и мать его дочери не стала удивлять публику откровенными фото в эротическом белье, а придумала кое-что похлеще.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует с питоном. Модель на снимке видно лишь частично: длинные стройные ноги и плоский живот.

Напомним, соблазнительная Ирина Шейк раздвинула ноги прямо на полу.

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошеломила смелым фото: все самое интересное прикрыла змеей.

Также Politeka писала, что Ирина Шейк похвасталась точеной фигурой в откровенном платье.