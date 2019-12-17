Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

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В этот раз артистка показала себя в изящном полупрозрачном наряде черного цвета. Звезда посетила съемки телевизионного шоу, вызвав тем самым бурную реакцию в сети. Также до этого артистка ошеломила пикантными кадрами со своего последнего выступления. Особенности коротким видеороликов придают не только яркие танцы девушек на фоне неоновых огней, но еще и танец Анны в знаменитых серебрянных трусиках. 

«До сих пор вся в огне и летят искры», «Очень красивые фотографии !!! 🔥❤️😍 🖤», «Легенды 👏», «Горячо😍😍😍😍🔥», «Это мировая слава ,больше света ,красок ,и музыки !», «фЭшн труселя!👍👍👍❤️❤️❤️», «Как всегда , прекрасна ❤️🔥🔥», «Ну Аня как обычно, в чёрной облегающей одежде и серебряными трусиками.», «А ці весь тааакі мооонотоннні - чому 🐸», – пишут пользователи.

Не так давно ззвезда вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом.  Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop. Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.

Как сообщалось ранее, артистке неожиданно стало плохо в аэрпорту, когда она должна была лететь в Уфу на празднование дня рождения радио Energy. Об этом звезда сообщила в сториз в своем микроблоге в Инстаграм. Maruv призвала поклонников следить за своим здоровьем, хорошо спать и питаться, и не запускать проблемы, как она.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть

 