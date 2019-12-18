Любительница экстремальных декольте и кричащих мини Алина Гросу на сей раз удивила поклонников «скромностью»

Это касается и наряда артистки и ее предновогодних покупок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки:

«Признавайтесь, кто уже нарядил Ёлку?))

Как создаёте себе праздничное настроение?? И есть ли оно вообще у вас?)

Как планируете встретить Новый год?🎄

•У нас ёлки ещё нет😭😭😭

•Настроение праздничное появляется только вечерами с семьей и друзьями..

•Купила мандарины и ёлочку-вонючку в машину🎄 надеюсь, поможет))

•Новый год встречу на работе😅», - пишет Алина Гросу под снимком.

Девушка предстала перед публикой не где-нибудь, а в Киеве – на артистке прекрасно сидела, вероятнее всего, шуба из натурального материала, со стильной сумочкой и в сапогах на низком ходу белокурая исполнительница выглядела отменно. Традиционные для артистки макияж и пышная укладка – дополнили образ.

Некоторые из поклонников отметили, что Алина Гросу выглядит свежо и очень модно, некоторые же предположили, что та может быть беременная и свой округлившейся животик она «спрятала» за массивной верхней одеждой.

Напомним, на новом опубликованном ею видео, певица предстала в непривычном для нее образе – всегда эпатажная и полуголая, на этот раз была скромна и романтична. На новом видео артистка показала свой отдых в Бельгии – все, как говорится, по классике – прогулка по уютным каналам, вокруг лебеди да утки, солнце нежно греется каждую из влюбленных пар. Предположительно, Алина Гросу отдыхала со своим супругом.

На видео она мило и загадочно улыбается, поправляет волосы, словом, выглядит счастливой.

Поклонники пишут, что приятно удивлены, а также о красоте представленных на видео городских видов.

Напомним, что откровенные фото Гросу всколыхнули сеть.

Как сообщала Politeka, Алина уже давно «не пчелка».

Также Politeka рассказывала, что Алина Гросу показала грудь из-за откровенного декольте.