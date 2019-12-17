Известная украинская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала три разных платья на Новый Год

Знаменитость попросила выбрать одно из трех. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку артистки.

Котова показалась в одном платье выше колен, но с глубоким декольте и без белья. На втором фото Татьяна в красном платье с экстремальным разрезом. На третьем фото артистка уже синем платье с большим разрезом.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"О, Татьянина нога, как ты нам дорога", "Ты везде шикарная", "Натуль ты неотразима во всём", "Вам к лицу изумрудный цвет.".

Ранее мы сообщали, что знойная блондинка из ВИА Гры засветила сочные формы в кружевном белье.

Татьяна в этот раз расположилась в автомобиле. Котова показала свои персики, которые виднелись благодаря экстремальному вырезу в свитере. Исполнительница дополнила образ стильными очками.

"Если твоё сердце не поёт и не танцует, ты не живёшь по-настоящему. Ты просто существуешь... выполняешь определённые обязанности, исполняешь определённые ритуалы, создаёшь видимость жизни.", - написала певица.

"Да разденься ты уже!!!!", "А если нравится носик, это уже извращение ?", "Какая сочная", "Милая Танюша. Желаю вам прекрасной недельки и праздничного настроения", "Очаровательная", - написали фанаты под фото.

Сообщалось, что 34-летняя бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова ошеломила пикантным фото и подписью к нему, от чего бы она хотела избавиться в новом году.

"Доброго дня всем нам 😍Сейчас время не только подводить итоги, ставить новые задачи, писать список желаний, но и анализировать вещи, от которых уже стоит отказаться", - написала певица.

Напомним, экс-ВИА Гра засветила сочные формы в тесном наряде

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