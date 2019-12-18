Елена Кравец удивила выходом с мускулистыми красавцами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Студии «Квартал 95». Так Елена Кравец в новом номере "Женского квартала" предстала перед публикой в причудливом наряде. В компании двоих мужчин: один з них, вероятно, изображает древнего римлянинина - юбка очень похожа, или же какого-то "бедуина", а - второй африканского шамана, женщина расплылась в улыбке.

На новом опубликованном фото артистка красуется в юбке, вероятно, из кожи, леопардовом шлейфе поверх, повязке на голове и в цепях поверх всего наряда:

"Фото немного интригует, правда? 😂

Поэтому ты просто не можешь пропустить новый "Женский Квартал" уже в эту субботу в 20:15 на 1 + 1. Мы будем удивлять!", - подписали авторы кадр.

Поклонники пишут, что с нетерпением ждут эфира, а также об отменном внешнем виде Елены Кравец.

Напомним также, Елена Кравец заговорила за пару недель до Нового года о волшебстве и подарках:

«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми. День Святого Николая ... В своих мечтах я вижу это так: рано утром под подушкой находишь подарок- обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка. Не спеша открываешь ее: "Тебе подобает моя любовь" и ток любви касается твоих пальцев, а дальше ...», - отметила артистка.

При всем при этом Елена Кравец показалась, вероятно, в вечернем платье беж или молочного цвета с горизонтальной линией декольте, актриса улыбается на фото и позирует, скорее всего, в украшениях известной ювелирной марки.

Поклонники отметили, что над Кравец время не властно и она прекрасно выглядит – практически как та, описываемая ею выше, девочка.

Напомним и о том, что в новом номере "Женского квартала" произошло нередвиденное.

На сцене известная актриса творческой группы Ирина Сопонару показалась в роли… «горбуна». Не совсем того известного, что из «Собора Парижской Богоматери», но почти. Артисты решили обыграть сценку, где некрасивую девушку ревнует ее мужчина – скорее всего – пластических хирург. Тот держит возле себя невзрачную простушку, да еще и всячески, якобы, ее ревнует ко всем другим мужчинам.

Так, по сценарию, один из клиентов благодарит доктора за удачную операцию его супруги, но, когда входит в кабинет и видит супругу медика – вздрагивает в ужасе. Женщина настолько некрасива, что клиент даже боится на нее посмотреть. Но после того, как он удалился, хирург еще умудрился закатить своей «горбатой» женушке скандал, дескать, «я же видел, как он тебя смотрел». Женщина стала оправдываться, мол, все потому, что я очень некрасива, муж возразил:

«Говорила мне мама, твоя красота тебя погубит». Зал взорвался смехом, впрочем, смотрите сами:

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.