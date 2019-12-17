Алена Омович поразила студийными кадрами, где видны пикантные части ее тела

Модель позировала в чулках или им подобным ботфортам, со стильной прической и частично оголенной грудью.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинки.

Так не успела у звезды сети состояться новая фотосессия, девушка тут же выложила снимки в сеть. На фото она подняла ногу - поза весьма провоцирующая. На Алене - черный пиджак под пояс - белья под ним нет, и какая-то обувь, либо чулки. Из одежды - все. Модель искусно подняла ногу и призывно смотрит в камеру.

Собранные в высокий хвост волосы и яркий макияж, в частности, алая помада на губах девушки - дополнили несколько "агрессивный" образ 25-летняя модели.

Поклонники привыкли к такого рода публикациям Алены Омович, но все же не перестают удивляться степени откровенности снимков "неестественной" красавицы.

Ранее мы рассказывали, что девушка поделилась откровенным фото из Парижа, куда летала вместа с любимым мужчиной. На балконе на фоне Эйфелевой башни девушка позировала в черном прозрачном белье, которое совершенно ничего не скрывало.

Некоторые подписчики осуждают девушку за увлечение откровенными фото, а также тем, что она изменила формы с помощью пластических операций, однако она предпочитает не обращать внимания на злопыхателей и наслаждается молодостью и красотой.

Свой 25-й день рождения Алена отметила в столице Франции, получив огромный букет красных роз.

Мы также рассказывали, что украинская Кардашьян поразила поклонников огромной грудью и тонкой талией. Девушка опубликовала фотографию, на которой позирует в телесном комбинезоне.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.