Алена Омович поразила студийными кадрами, где видны пикантные части ее тела
Модель позировала в чулках или им подобным ботфортам, со стильной прической и частично оголенной грудью.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинки.
Так не успела у звезды сети состояться новая фотосессия, девушка тут же выложила снимки в сеть. На фото она подняла ногу - поза весьма провоцирующая. На Алене - черный пиджак под пояс - белья под ним нет, и какая-то обувь, либо чулки. Из одежды - все. Модель искусно подняла ногу и призывно смотрит в камеру.
Собранные в высокий хвост волосы и яркий макияж, в частности, алая помада на губах девушки - дополнили несколько "агрессивный" образ 25-летняя модели.
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Поклонники привыкли к такого рода публикациям Алены Омович, но все же не перестают удивляться степени откровенности снимков "неестественной" красавицы.
Ранее мы рассказывали, что девушка поделилась откровенным фото из Парижа, куда летала вместа с любимым мужчиной. На балконе на фоне Эйфелевой башни девушка позировала в черном прозрачном белье, которое совершенно ничего не скрывало.
Некоторые подписчики осуждают девушку за увлечение откровенными фото, а также тем, что она изменила формы с помощью пластических операций, однако она предпочитает не обращать внимания на злопыхателей и наслаждается молодостью и красотой.
Свой 25-й день рождения Алена отметила в столице Франции, получив огромный букет красных роз.
Мы также рассказывали, что украинская Кардашьян поразила поклонников огромной грудью и тонкой талией. Девушка опубликовала фотографию, на которой позирует в телесном комбинезоне.
Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.