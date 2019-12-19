Среди британцев провели опрос, в результате жену принца Гарри, Меган Маркл, признали самой несправедливо раскритикованной
По мнению публики, у бывшей актрисы выдался самый тяжелый год.
В первой пятерке "неудачников" также оказались: актер Ант МакПартлин, королева Елизавета II, экоактивистка Грета Тунберг и автор кулинарных книг Алекс Голливуд.
Однако Грета Тунберг сумела и получить титул «Человека года» по версии журнала Time, пишет Mirror.
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Маркл же получила первое место с голосами 50% опрошенных.
Стоит отметить, что герцогиню Сассекскую стали критиковать, как только она вышла замуж за принца. Люди обсуждали даже ее маникюр.
Кроме того, огласку получил скандал с отцом Меган Маркл, а также обсуждалась тема тяжелого характера бывшей артистки, ведь, по слухам, она плохо относится к прислуге.
Королева Великобритании попала в тройку лидеров из-за истории с сыном - принцем Эндрю, а также из-за Бориса Джонсона, распустившего парламент с ее одобрения.
Напомним, поклонница семьи британского принца Гарри и его жены Меган Маркл рассказала о письме, которое получила из Букингемского дворца.
Фанатка семейной пары, Бекка Андерсон из Чарлстона, написала письмо герцогине Сассекской, в котором она поддерживала Меган.
Спустя некоторое время Бекка получила ответ.
В тексте фанатку благодарили за поддержку, а также Маркл послала наилучшие пожелания.
Ранее мы писали, что в сети показали снимок 16-летней герцогини Сассекской вместе с парнем.
Девушка позировала с первым бойфрендом на фоне рождественской елки. Фотография была сделана в 1997 году на Рождественском балу в учебном заведении.
Сама Меган позирует в блестящем платье с декольте, а ее волосы аккуратно убраны в высокую прическу.
Ранее сообщалось, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл всего за шесть часов собрали более миллиона подписчиков на странице в Инстаграм, тем самым обновив рекорд Книги Гиннесса. Сейчас на Сассексов подписано пости 10 миллионов человек.
Самими популярными постами являются те, где размещены фото сына пары - Арчи.
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