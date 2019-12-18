Популярная российская артистка Анна Семенович выставила напоказ идеальные формы прямо на фоне моря

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

«Какие самые любимые туфли?», - спрашивает у нее поклонник.

«Кеды», - отвечает ему Семенович.

Уточним, что на опубликованных кадрах Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь. При этом на другом снимке видны также роскошные ноги девушки.

Кадрами артистка поделилась в Stories.

Как сообщалось ранее, 39-летняя российская артистка Анна Семенович покорила сеть ярким образом, удивив стройными, но в то же время аппетитными формами. В своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим снимком, на котором предстала в невероятном образе. Так, на знаменитости разноцветная шубка с милыми котятами, черное мини-платье и сексапильные сапожки-ботфорты. Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.

"Как же я жду Новогоднюю ночь 😍 В душе я ещё совсем ребёнок, который верит в чудеса и волшебство🙏🏼 Мир, это огромный компьютер, в котором можно самому менять направление своей Судьбы. Просто поменяйте частоту вибрации, которую вы излучаете во вселенную и она отзеркалит её новыми событиями🍀Творите любимые, это захватывает!!!", - подписала снимок Семенович.

Пользователи сети не удержались от комплиментов звезде. Некоторые поклонники удивились переменами в облике Ани. В частности, люди отмечают, что артистка похудела.

"Привет Аня 💋 ! Новогодняя ночь это уже чудо! Да кстати сапожки крутые."

"А я когда на вас смотрю, чувствую себя ребенком. Спасибо вам, Анюта, за то, что пробуждаете во мне это чувство... 👌😍😍😍😍"

"Анна. Это же надо так похудеть😯! Не верю."

"Ваааау 😍😍🔥🔥🔥всем бы выглядеть как ты ❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥ОООООООЧЕНЬ красивая ❤️"

"А вы заметили, что это чудное мехомое пальтишко все в ярких котятах на желтом фоне. Я болдею от него! 👌✌✌✌"

"🔥А шубка чья? Ваши посты бударажат мой мозг - соединение несоединимого😘 а я загадаю не волшебства и чудес, а Веры, Надежды и Любви🐘"

Напомним, Анна Семенович зажгла у боевиков «ЛДНР».

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.

Также Politeka писала, что Семенович после рака груди закатила девичник: "За попку схватила ее"