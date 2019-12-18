Деми Роуз ежедневно "подкармливает" всех любителей экстра-откровенных кадров в сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной британки.

Так на новом опубликованном кадре девушка даже немного удивила публику в сети - всегда просто кричащие и мега-откровенные наряды или их отсутствие, а теперь артистка вдруг показалась в одежке под горло. Но без пикантного окраса фото, конечно же, не обошлось.

Вся в стразах модель позировала с относительно скромным макияжем, волосы она уложила назад, а ее телесного цвета наряд "обвил" пышные формы знаменитости.

Поклонники, кажется, просто ждут, и минимум раз-два в день, от артистки таких публикаций - многочисленная армия фанатов девушки всегда "начеку", так сказать. Люди пишут под фото разное, в основном, что Деми просто прекрасна.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.