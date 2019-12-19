Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается с коллегами в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

Звезда показала фото из пустого танцевального зала. На представленном кадре Надя показала фигуру в сером спортивном костюме в необычном виде. Так, ее волосы распущены, на лице привычный макияж в нюдовых оттенках. Верхнюю спортивную кофту звезда просто спустила с плеч.

Примечательно, что под снимком Надя не стала ничего писать, лишь отметила тегом короткую подпись «Дорофеевой день».

Вот что написали поклонники под постом Нади:

Каросотка😍😍🔥❤️найкраща 😘», «Космос❤️🔥», «Чому зла? Пішли кофє пить! 😍», «Прям бальзам на душу 😍😍❤️», «О, так отлично!😉», «Ваууу!!! Надь ты самая красивая!!!❤️❤️❤️❤️», «Ты классная ❤️», «😍вдохновляешь», «Обожаю эту рубрику 😍😍😍😍», «💕😍😍😍 Куколка из Танцев», «Классная малышка ❤️🔝».

Также на фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку. Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

Отметим, только вчера звезда поразила сеть жарким фото, на котором она позирует в образе подарка. Певица похвасталась новогодним образом в специальной локации, которую дополняют огромные елочные игрушки.

Сама звезда позировала в алом мини-наряде, на талии которого широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.

Ранее мы сообщали, что украинских звезд представили в роли персонажей сказочных фильмов и мультфильмов.

Снимки Тины Кароль, Нади Дорофеевой и ее коллеги Позитива, Мишель Андраде, группы Kazka, Дзидзьо и других звезд опубликовали вместе со снимками героев сказок. Фото были обнародованы на официальной Инстаграм-странице "1+1.

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