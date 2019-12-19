Елена Кравец сегодня порадовала многих украинцев и не только

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды Студии «Квартал 95».

Так новом кадре в праздник Святого Николая Угодника, 19 декабря, звездная артистка опубликовала невероятно трогательное фото – на нем запечатлены дети. Дети стоят спиной к объективу камеры. На встречу малышам направился человек в костюме Святого Николая. Он стоит в дверном проеме и идетк детишкам:

«Не могу, какое трогательное фото !! Когда Чудо на расстоянии руки, а ты стоишь, затаив дыхание, и веришь в эту сказку всем своим маленьким сердцем и большими глазами! С праздником всех:) 🎁🎄 », - подписала Елена Кравец фото.

На снимке ребятня 3-4 лет, среди них, вероятно, и дети самой Кравец – двойняшки Иван и Екатерина. Так мальчики и девочки на фото с таким упоением, точнее, внимательностью наблюдают за происходящем, что в сети поднялась мини, но волна восторга по этому поводу:

«👍👍👍 у нас в саду тоже сегодня было чудо»

«Как это чудесно!😍с днём Святого Николая и побольше всем Веры в чудеса!❄❄❄»

«…трогательное фото, мне даже показалось, что в костюме вы, потому что очень хорошо…»

«Детство должно продолжаться дольше !!! Даже когда ты уже взрослый!) Главное верить в чудеса! ♀ ❤»

Напомним также, Елена Кравец заговорила за пару недель до Нового года о волшебстве и подарках:

«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми. День Святого Николая ... В своих мечтах я вижу это так: рано утром под подушкой находишь подарок- обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка. Не спеша открываешь ее: "Тебе подобает моя любовь" и ток любви касается твоих пальцев, а дальше ...», - отметила артистка.

При всем при этом Елена Кравец показалась, вероятно, в вечернем платье беж или молочного цвета с горизонтальной линией декольте, актриса улыбается на фото и позирует, скорее всего, в украшениях известной ювелирной марки.

Поклонники отметили, что над Кравец время не властно и она прекрасно выглядит – практически как та, описываемая ею выше, девочка.

Напомним и о том, что в новом номере "Женского квартала" произошло нередвиденное.

На сцене известная актриса творческой группы Ирина Сопонару показалась в роли… «горбуна». Не совсем того известного, что из «Собора Парижской Богоматери», но почти. Артисты решили обыграть сценку, где некрасивую девушку ревнует ее мужчина – скорее всего – пластических хирург. Тот держит возле себя невзрачную простушку, да еще и всячески, якобы, ее ревнует ко всем другим мужчинам.

Так, по сценарию, один из клиентов благодарит доктора за удачную операцию его супруги, но, когда входит в кабинет и видит супругу медика – вздрагивает в ужасе. Женщина настолько некрасива, что клиент даже боится на нее посмотреть. Но после того, как он удалился, хирург еще умудрился закатить своей «горбатой» женушке скандал, дескать, «я же видел, как он тебя смотрел». Женщина стала оправдываться, мол, все потому, что я очень некрасива, муж возразил:

«Говорила мне мама, твоя красота тебя погубит». Зал взорвался смехом, впрочем, смотрите сами:

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.