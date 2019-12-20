49-летний Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, ошеломил своей накачанной фигурой, сразив наповал пользователей сети
Как передает Politeka.net, бодибилдер и стриптизер, выступающий под сценическим псевднимом Тарзан, поделился пикантным снимком в своем микроблоге в Инстаграм, показав невероятную гору мышц. Глушко предстал с обнаженным торсом в одних джинсах, которые, к слову, артист немного приспустил, дабы позволить поклонникам разглядеть и часть его "пятой точки".
На лице Тарзана загадочная белая маска с рогами. И, чтобы придать образу еще больше животной реалистичности, артист даже изобразил нечто наподобие оскала.
Комментирующие не смогли остаться в стороне от увиденного, настолько впечатляющий кадр. В большинстве своем пользователи сети засыпали артиста комплиментами, но нашлись и те, которым откровенно говоря такой перебор с мышцами не по вкусу.
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"Повторите кентавра😁"
"Помню помню, как махали типо гривой😆"
"Что за соленья в бутыльке?😂Ну а выглядите годно👍"
"Вот это зверюга)))"
"Где пупок?"
"Не узнаю вас в гриме🥂 горный олень?"
"Я аж увеличила фото!😍😍😍"
"Тело настолько сильно раскачено что бугающе ...не натурально смотрится на него и смотреть не хочется ....мальца бы не много нарочито что б на мужика был похож а не на груду мышц ....А ТАК ОН ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ....НО ЖИРОЧКУ БЫ НЕМНОГО ДЛЯ НАТУРАЛЬНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОСТИ .......И ВООБЩЕ ОГОНЬ ))))))"
Ранее мы сообщали, Тарзан удивил снимком для афишы своего шоу. На нем он позирует опять же с голым торсом, но на этот раз акцент не на "зверином". Сзади артиста раскрылись белые ангельские крылья.
Ранее мы писали о том, что "заросший" Тарзан рассмешил сеть. Так, на борту самолета Глушко не придумал ничего лучше, как начесать наперед свои длинные светлые волосы, чтобы полностью ими прикрыть лицо, и начать лаять. В кадре Тарзан комментирует, что начал превращаться в собаку.
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