49-летний Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, ошеломил своей накачанной фигурой, сразив наповал пользователей сети

Как передает Politeka.net, бодибилдер и стриптизер, выступающий под сценическим псевднимом Тарзан, поделился пикантным снимком в своем микроблоге в Инстаграм, показав невероятную гору мышц. Глушко предстал с обнаженным торсом в одних джинсах, которые, к слову, артист немного приспустил, дабы позволить поклонникам разглядеть и часть его "пятой точки".

На лице Тарзана загадочная белая маска с рогами. И, чтобы придать образу еще больше животной реалистичности, артист даже изобразил нечто наподобие оскала.

Комментирующие не смогли остаться в стороне от увиденного, настолько впечатляющий кадр. В большинстве своем пользователи сети засыпали артиста комплиментами, но нашлись и те, которым откровенно говоря такой перебор с мышцами не по вкусу.

"Ужас...🙉🙉"

"А вы добейтесь своих результатов!"

"Повторите кентавра😁"

"Помню помню, как махали типо гривой😆"

"Что за соленья в бутыльке?😂Ну а выглядите годно👍"

"Вот это зверюга)))"

"Где пупок?"

"Не узнаю вас в гриме🥂 горный олень?"

"Я аж увеличила фото!😍😍😍"

"Тело настолько сильно раскачено что бугающе ...не натурально смотрится на него и смотреть не хочется ....мальца бы не много нарочито что б на мужика был похож а не на груду мышц ....А ТАК ОН ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ....НО ЖИРОЧКУ БЫ НЕМНОГО ДЛЯ НАТУРАЛЬНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОСТИ .......И ВООБЩЕ ОГОНЬ ))))))"

Ранее мы сообщали, Тарзан удивил снимком для афишы своего шоу. На нем он позирует опять же с голым торсом, но на этот раз акцент не на "зверином". Сзади артиста раскрылись белые ангельские крылья.

Ранее мы писали о том, что "заросший" Тарзан рассмешил сеть. Так, на борту самолета Глушко не придумал ничего лучше, как начесать наперед свои длинные светлые волосы, чтобы полностью ими прикрыть лицо, и начать лаять. В кадре Тарзан комментирует, что начал превращаться в собаку.

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