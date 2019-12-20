Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

«Турбо пушка🔥😍», «Твои си*ечки вкуснейшие ❤️😍😘», «Какие классные костюмы!! 🌶️🔥», «Ху из нас секси фрау?», «Классно супер красотуля!!🔥🔥🙌», «Стилистически и фактически чётко подобрано для выступления в Праге!!!🔥🔥🔥», «Обожаю))) 🎼🎶🎤💕! My ideal )))», «Прага это бомба!!!💋 Было очень круто!!!💥 Молодец, и молодцы девочки из балета !!!😘💞😍», «Девчонки ждём вас в гости🔥», «Намбер 3))) Анечка Марув !Кто является твоей самой любимой певицей из всех?!!», «Вы лучшие😍😍🔥🔥👏», «Страстная марув», – пишут пользователи.

Не так давно ззвезда вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом. Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop. Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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