Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.
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Звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.
Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.
«Турбо пушка🔥😍», «Твои си*ечки вкуснейшие ❤️😍😘», «Какие классные костюмы!! 🌶️🔥», «Ху из нас секси фрау?», «Классно супер красотуля!!🔥🔥🙌», «Стилистически и фактически чётко подобрано для выступления в Праге!!!🔥🔥🔥», «Обожаю))) 🎼🎶🎤💕! My ideal )))», «Прага это бомба!!!💋 Было очень круто!!!💥 Молодец, и молодцы девочки из балета !!!😘💞😍», «Девчонки ждём вас в гости🔥», «Намбер 3))) Анечка Марув !Кто является твоей самой любимой певицей из всех?!!», «Вы лучшие😍😍🔥🔥👏», «Страстная марув», – пишут пользователи.
Не так давно ззвезда вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом. Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop. Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
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