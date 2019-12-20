Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается с коллегами в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

Звезда показала фото из танцевального зала. Артистка позировала в ярко-фиолетовых лосинах и тоненькой короткой маечке черного цвета. Надя активно занималась с подругами и коллегами во время тренировки, показывая разминку перед зажигательными танцами.

Отметим, в разделе Стори Дорофеева представила сразу несколько ярких кадров с той же тренировки.

Также она показала фигуру в сером спортивном костюме в необычном виде. Так, ее волосы распущены, на лице привычный макияж в нюдовых оттенках. Верхнюю спортивную кофту звезда просто спустила с плеч.

Примечательно, что под снимком Надя не стала ничего писать, лишь отметила тегом короткую подпись «Дорофеевой день».

Также на фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку. Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

Отметим, только вчера звезда поразила сеть жарким фото, на котором она позирует в образе подарка. Певица похвасталась новогодним образом в специальной локации, которую дополняют огромные елочные игрушки.

Сама звезда позировала в алом мини-наряде, на талии которого широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.

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