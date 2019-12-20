Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

В этот раз Надя показала себя вместе с экс-супругой Потапа Ириной Горовой. Артистка позировала в белом легком платье со спущенными бретелями. Ирина же предпочла классическое черное платье.

«Безумно веселая, энергичная, красивая и супер вдохновляющая. Ируся @gorovaya_irina , ты пример неиссякаемой силы. С Днём Рождения тебя, наша дорогая! Пусть в твоей жизни будет все так, как ты хочешь☝️🙏 и чтоб дальше все всегда было легче 😇 Будь счастлива, Ируся ♥️ LOVE . Habibi( ну ты поймешь😂😉😉😉)», - написала Надя.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Надяяяяяя ❤️❤️❤️❤️❤️», «Красотки🔥», «Красивые❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Меня бы С Днём Рождения поздравили 22 числа🔥🔥🔥», «Фото крутое👍👍! Контраст цвета платьев наганчет загадку.🌹🌹🌹», «Надя, присоединяюсь к поздравлениям 🤗🎂🌺🌺🌺», «Самые красивые 😍❤», «This is so cute!!😍😍», «Красавицы❤️😍», «😍😍🔥💗💗богини», «Кто ето из Надей Дорофеевей».

Также на фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку. Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

Отметим, еще звезда поразила сеть жарким фото, на котором она позирует в образе подарка. Певица похвасталась новогодним образом в специальной локации, которую дополняют огромные елочные игрушки.

Сама звезда позировала в алом мини-наряде, на талии которого широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.

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