Супермодель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, примерила на себя соблазнительный образ Древнеегипетской царицы Клеопатры

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу модели в Instagram.

Как известно, 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.

На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов. Девушка, как и ее сестра Ким Кардашьян, прославилась съемками в семейном реалити-шоу и уже успела завоевать сердца людей по всему миру.

Супермодель поделилась в разделе Stories фото, где она позирует лежа со львами, которое ей прислали поклонники.

«Никто не знает, через что вы прошли или что видели ваши симпатичные маленькие глаза, но я могу вас успокоить - все, что вы победили, отразилось в вашем уме», – загадочно подписали этот снимок в соцсети, намекая на то, что Дженнер не только очень привлекательно выглядит, но и очень умная, как была в свое время царица Клеопатра.

Так, на снимке пользователи сети увидели во внешности модели сходства с древнеегипетской царицей и любовницей Юлия Цезаря.

По всей видимости, ее лицо наложили на портрет Клеопатры с помощью фотошопа, но несмотря на это, снимок получился очень органичным, как будто это сама Кендалл позирует со львами в полуобнаженном виде.

Пользователи в целом высоко оценили работу фотохудожника. Некоторые отметили, что фотошоп неидеальный и есть некоторые недостатки:

«Глаза немного отредактированы, выглядят слишком белыми», «Хм .. может быть потому что я не добавляла ей загар», « Это просто редактирование живописи. Многие известные графические дизайнеры делают это. Почему вы, ребята, видите плохое во всем? Разве вы не можете просто поздравить ее, что ее любимый кумир заметил?».

Напомним, что ранее Кендалл показала фото, на котором позирует в коротком топе черно-красного цвета. А изюминкой фотографии стали глаза модели, которые достаточно ярко накрашены.

Напомним, модель Кендалл Дженнер застали в неожиданном месте: фото красотки.

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