Российская артистка Анна Семенович никогда не скрывала своего главного достоинства, да и скрыть, наверно, не получится

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в темно-фиолетовом мини-платье, запахнутом как халатик, и блестящих сапожках-ботфортах лилового оттенка. Настоящей изюминкой образа стал аксессуар - пояс с надписью "все збс", что позабавило поклонников артистки.

Семенович позирует на фоне стеклянной стены, подняв одну руки вверх, а вторую отведя в сторону. При этом певица закрыла глаза и эротично открыла рот. А пикантный вырез на ее платье заставил сотни мужских сердец биться чаще.

"Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди 🍀 Ставьте лайк и пишите свои желания в коментах и они обязательно сбудутся 👇🏼", - подписала кадр Аня.

Комментирующие наставили ей лайков и сердечек, восторгаясь оригинальным образом. Однако нашлись и те, кому не понравился наряд - особенно придирались к ногам.

"Огонь, отличный кадр💋❤️😍😍😍👍👋👋👋🥰"

"Ноги копытца"

"Пояс офигенный👍👍"

"Шикарный образ! 🔥 Как вам идет этот наряд...🤗"

"Ой, мама дорогая...Хотя что скажет мама по поводу пояса..."

"Вау, Аня ты улет😍образ бомбезный, красота 👏"

"Сапожки просто 💣💣💣а вы Анечка как всегда на высоте,выглядите супер🥰"

"Образ неочень, ноги крупные"

Ранее мы сообщали, Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами.

Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.

На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.