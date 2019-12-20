Российская артистка Анна Семенович никогда не скрывала своего главного достоинства, да и скрыть, наверно, не получится
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в темно-фиолетовом мини-платье, запахнутом как халатик, и блестящих сапожках-ботфортах лилового оттенка. Настоящей изюминкой образа стал аксессуар - пояс с надписью "все збс", что позабавило поклонников артистки.
Семенович позирует на фоне стеклянной стены, подняв одну руки вверх, а вторую отведя в сторону. При этом певица закрыла глаза и эротично открыла рот. А пикантный вырез на ее платье заставил сотни мужских сердец биться чаще.
"Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди 🍀 Ставьте лайк и пишите свои желания в коментах и они обязательно сбудутся 👇🏼", - подписала кадр Аня.
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Комментирующие наставили ей лайков и сердечек, восторгаясь оригинальным образом. Однако нашлись и те, кому не понравился наряд - особенно придирались к ногам.
"Огонь, отличный кадр💋❤️😍😍😍👍👋👋👋🥰"
"Ноги копытца"
"Пояс офигенный👍👍"
"Шикарный образ! 🔥 Как вам идет этот наряд...🤗"
"Ой, мама дорогая...Хотя что скажет мама по поводу пояса..."
"Вау, Аня ты улет😍образ бомбезный, красота 👏"
"Сапожки просто 💣💣💣а вы Анечка как всегда на высоте,выглядите супер🥰"
"Образ неочень, ноги крупные"
Ранее мы сообщали, Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами.
Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.
На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.
Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"
Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.