Елена Кравец огорошила поклонников идеальными ножками на сцене

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на официальную страницу Женского квартала в Instagram.

Так, на странице появились несколько фотографий с Еленой Кравец, которая засветила на кадрах красивые ножки в черных колготках и коротком черном блестящем платье. Также на платье большой квадратный вырез и широкие рукава. Кравец в нем похожа на юную школьницу, а не взрослую женщину, жену и мать.

Более того, на одном кадре Кравец счастливая и смеется, открыв при этом широко рот, а на втором, наоборот, грустит, держа в двух руках микрофон, при этом ее волосы затянуты резинкой. Коллеги Кравец по сцене обнимают ее за плечи и тоже выглядят грустными.

«Так будет радоваться Лена, когда ты завтра включишь новый "Женский Квартал" в 20:15 на 1+1. А такая неутешительная она будет, если забудешь о нашей премьере...Разве ты сможешь ее так огорчить? 😇», – написали под постом в сети.

Напомним, что Елена Кравец сегодня порадовала многих украинцев и не только. Так новом кадре в праздник Святого Николая Угодника, 19 декабря, звездная артистка опубликовала невероятно трогательное фото – на нем запечатлены дети. Дети стоят спиной к объективу камеры. На встречу малышам направился человек в костюме Святого Николая. Он стоит в дверном проеме и идетк детишкам:

«Не могу, какое трогательное фото !! Когда Чудо на расстоянии руки, а ты стоишь, затаив дыхание, и веришь в эту сказку всем своим маленьким сердцем и большими глазами! С праздником всех:) 🎁🎄 », - подписала Елена Кравец фото.

На снимке ребятня 3-4 лет, среди них, вероятно, и дети самой Кравец – двойняшки Иван и Екатерина. Так мальчики и девочки на фото с таким упоением, точнее, внимательностью наблюдают за происходящем, что в сети поднялась мини, но волна восторга по этому поводу.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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