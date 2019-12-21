"Мне нравится то, какая я в этом возрасте!"

21 декабря российская ведущая Анфиса Чехова отмечает свое 42-летие

Politeka.net решила показать читателям свежие жаркие снимки звезды, чтобы в очередной раз убедиться в неотразимости Чеховой, которой года добавляют еще больше изысканности и мудрости.

Напомним, широкую известность ведущей принесла телепередача "Секс с Анфисой Чеховой", которую она вела с 2005 по 2009 года.

В 2002 году Чехова приняла участие в съемках сериала «Театральная академия», что стало ее первой работой в качестве актрисы. В 2008 году, отучившись в Институте журналистики и литературного творчества, получила диплом журналиста.

11 сентября 2009 года актриса дебютировала на театральной сцене — в постановке Андрея Носкова «Однажды звездной ночью» (спектакль о любви, с шутками, песнями и танцами).

В 2010 году попробовала себя в качестве радиоведущей, вела передачу «Анфиса и Король» на «Мегаполис FM».

В 2011 году Анфиса участвовала в украинских шоу «Танцы со звездами» и «МастерШеф». В том же году вела на украинском канале СТБ реалити-шоу «Холостяк. Как выйти замуж». С 2011 года вела ток-шоу «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой» на канале СТБ.

В декабре 2017 года после продолжительного перерыва вернулась на СТС, с 17 февраля 2018 года стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди».

Артистка сделала пост в своем микроблоге в Инстаграм, посвященный ее дню рождения. Чехова призналась о традиции на ДР ходить к астрологу. В прошлый раз ей обещали, что наступят хорошие времена, если она встретит 41-летие в Ванкувере, но год выдался, по словам Чеховой, одним из худших.

"Несколько лет, перед каждым своим Днем рождения, я ходила к астрологу, чтобы узнать что год грядущий мне готовит. И заодно уточнить в какой стране мне лучше встречать свой ДР, чтобы улучшить события следующего года🙈

В прошлый ДР астролог отправила меня в Ванкувер, пообещав мне самый лучший год в моей жизни🤦🏻‍♀️ Год был одним из худших🤨 Были потери, разочарования и внутренние метания, с периодическим отсутствием интереса к жизни, к людям, и, особенно, к роду и сфере моей деятельности. Но, несмотря на все минусы этого года, я еще раз осознала, что все происходящие негативные события, не лишают меня общего ощущения внутреннего Счастья и Благодарности Высшим силам за всё, что я имею!

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P.S. 42 года. Как будто не про меня🤦🏻‍♀️ Физически и психологически ощущаю себя не больше, чем на 30-ть. А ментально - лет на 80 🤦🏻‍♀️ Но мне нравится то, какая я в этом возрасте! Ни на секунду не хочу вернуться в прошлое, ни в мои 17-ть, ни в мои 25 или 35😂", - написала Анфиса.

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