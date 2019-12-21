Артистки, которые покорили мир соей красотой не перестают удивлять публику – некоторые, поражают своей отменной физической формой в уже немолодые годы, другие – талантами и новыми интересными работами…

Всех нижеперечисленных красоток – мировых знаменитостей – объединяет одно: девушки обладательницы выдающихся форм, и, большинство из них, может смело похвастаться именно натуральными «женскими прелестями»

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на звездный Instagram.

Вашему вниманию топ самых «горячих» красавиц мир – актрисы, модели, певицы, у которых «имеется» красивая и-или натуральная грудь:

Супермодель Ирина Шейк после расставания со звездным Брэдли Купером, от которого у артистки есть маленькая дочь, манекенщица не утратила энтузиазма к жизни, хоть разрыв, по слухам, дался модели не легко. У Ирины грудь натуральная, ее мать славянка, а отец татарин – такой «замес» кровей покорил модный мир окончательно и бесповоротно.

Миловидная Миранда Керр – модель и ангел Victoria’s Secret не скрывает, что обращалась «за красивой грудью» к пластическим хирургам, бывшая жена известного актера Орландо Блума уже дважды мама и выгляди прекрасно.

Американка Эмили Ратаковски – супермодель, ставшая уже просто нарицательным современной успешной манекенщицы, которая из подиумов и фотосъемок подалась на большие экраны, создает свои линии одежды и т. д., также «радует глаз» натуральными формами.

Самая молодая миллиардерша мира из четы Кардашьян - Кайли Дженнер, вероятно, к пластике, скорее всего, прибегала, но красавица и, по всему видимому, умница выгляди превосходно и ничем не уступает своим звездным коллегам из списка выше.

Легендарная Дженнифер Лопес, вообще, некоторыми считается каким-то феноменом – артистке 50, но ее внешний вид – это женщина, максимум 36 лет. Кроме груди, артистка знаменита своей «аппетитной» пятой точкой, прибегала ли женщина к пластике? Возможно. Но она и спортом активно занимается, вообще – ведет активнейший образ жизни, поэтому вполне вероятно, что ее тело – это результаты кропотливой работы в спортзале, правильное питания и да и природные данные латиноамериканки, разумеется.

Напомним также, модель Ратаковски решила приобщить к съемкам белья из собственной коллекции "горячую" подружку. Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.

В этот раз она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.

Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.

Поклонники вне себя от последней публикации:

"Черт, как же горячо"

"Невероятная"

"...Я без ума от этих линий"

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, пышногрудая звезда-модель показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Двойник Ким Кардашьян: копия звезды похвасталась аппетитными формами.