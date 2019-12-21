Звезда похвасталась перед поклонниками на своей странице в Инстаграм пикантным кадром

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном, пишет Politeka.

В этот раз звезда похвасталась перед поклонниками на своей странице в Инстаграм пикантным кадром. На представленном фото артистка была полураздета и удивила отсутствием нормальной Так, Надя позировала в полупрозрачном черном платье, засветив черное белье и сочную "пятую точку". Отметим, что в руках Дорофеева держала снимок своего коллеги по сцене Позитива (настоящее имя Алексей Завгородний).

"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", — написала певица под новым постом.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Красивая♥️», «Антон молодец😍 крутая шутейка», «Супер мисс наша Надя)))♥️😘💋😍», «Позитив в шоке», «Согласен) 🙏🖤», «Съёмочка ? 😏😍😍», «Клас🔥», «Была на твоём концерте в Запорожье ты лучшая😍😍😍💋», «Вхахахаахах😂😂😂», «Самая при самая лучшая», «Как-то стало горячо, очень горячо🔥🤤», «Позитив на стиле и DoDo на стиле)))».

Также на фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку. Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

Отметим, еще звезда поразила сеть жарким фото, на котором она позирует в образе подарка. Певица похвасталась новогодним образом в специальной локации, которую дополняют огромные елочные игрушки.

Сама звезда позировала в алом мини-наряде, на талии которого широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.

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