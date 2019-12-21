34-летняя бывшая участница ВИА Гра, а также модель, Татьяна Котова удивила романтичным образом на "французский" манер

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась свежим снимком из гримерки, на котором предстала в весьма неожиданном для себя образе. На Котовой зеленый свитер, оголившей ее плечи, так, что даже видно лямку от красного бюстгальтера. Но изюминкой образа стал берет. Идеальная укладка и броский макияж дополнили образ.

Татьяна решила посвятить пост рождественской музыке. В частности, артистка рассказала, что песня Мерайи Кэри «All I Want For Christmas» спустя 25 лет внезапно возглавила главный американский чарт Billboard Hot.

"Это самый долгий и ожидаемый путь на первую строчку за всю историю музыки и явление, которое ещё раз доказывает, что #НевозможноеВозможно 🔝🔝🔝

Вот, воистину, порой нужны десятки лет, чтобы получить призвание и любовь слушателей 🙈 🧡🧡🧡", - написала Котова в соцсети.

Поклонники певицы кинулись комментировать фото звезды. По их общему мнению, "французский" образ с красным беретиком очень идет Татьяне.

"Татьяна, вам очень идёт этот образ 🌸"

"Котова, тебе понадобилось три секунды, что-бы получить моё признание и любовь! Я уверен, что в этом не одинок."

"Как вам идет берет❤️"

Ранее мы сообщали, Котова поделилась откровенным снимком, на котором предстала в белом топе и такого же цвета стрингах. Красавица изогнулась в пикантной позе, облокотившись к стене лопатками, натянув животик и согнув одну ногу в колене. Растрепанные волосы и накинутая будто невзначай джинсовая куртка дополнили манящий образ.

Также мы рассказывали, как Котова выступила на одном из концертов в незабываемом наряде. Звезда вышла на сцену в одном пиджаке и фуражке.

Во время исполнения экс-ВИА Гра эффектно танцевала, открывая наиболее пикантные места, и даже не стеснялась это делать.

Напомним, Надежда Мейхер показала слишком откровенное фото.

Как сообщала Politeka, экс-солистка ВИА-Гры показала себя без макияжа.

Также Politeka писала, что сочная экс-ВИА Гра отожгла на концерте без штанов: «Даже не пыталась прикрыть…»