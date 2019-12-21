Жена известного украинского танцора и телеведущего Влада Ямы Лилия показала свое идеальное тело в прыжке

Влад Яма опубликовал совместное фото со своей супругой. На фото танцор с супругой подпрыгнули. Влад был в джинсах, а Лиля в юбке и топе. Об этом пишет Politeka.

"Вприпрыжку к новым целям!...", - написал Яма под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Так держать! Пусть все цели будут достигнуты, а желания - сбудутся!", "Потому, что лучшие, потому, что знаем...", "Влад, ощущение, что Барби создавали по образу Лилии", "Красивые и счастливые!", "Красивый наряд , красивая пара".

Ранее мы сообщали, что украинский телеведущий и блогер, Анатолий Анатолич, опубликовал совместное фото с хореографом Владом Ямой и другими звездами.

На снимке украинские знаменитости, такие как, уже названные Анатолий Анатолич и Влад Яма, юморист Антон Лирник, артист Сергей Педан и другие хвастаются своими полуобнаженными телами.

Все мужчины, кроме одной девушки, надели серые комбинезоны,под которыми ничего не было. В результате можно было рассмотреть красивые торсы мужчин.

"Стриптизеры, которых вы заслужили... и Сашенька", - написал автор поста.

Сообщалось, что Яма с Усиком решили помериться прямо в гримерке, фото облетело сеть.

В кадре знаменитость предстал в компании боксера Александра Усика и футболиста Дениса Бойко.

"В детстве мечтал стать боксером или футболистом. Считаю что сделал правильный выбор😉 Я - 180см, но... всё познаётся в сравнении😊 Большой респект. И спасибо за такую встречу", - подписал свой пост хореограф.

Пользователи сети также отметили внушительную разницу в росте между знаменитостями и от души повеселились в комментариях.

Напомним, Влада Яму схватили полицейские, первые подробности и фото

А еще Politeka писала, что Влад Яма поразил душераздирающим видео с маленьким сыном

Также Politeka сообщала, что Влад Яма впервые показал лицо 4-летнего сына, фото облетело сеть



